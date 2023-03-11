圖為張育成對義大利敲出追平2分炮，與隊友慶賀、振臂歡呼。(鄭任南攝)

Baseball is fun here pic.twitter.com/Ua0Iv4BkWJ — Matt Monagan (@MattMonagan) March 10, 2023

經典賽開打，讓全球棒球迷熱血沸騰，作為東道主之一，台灣球迷狂熱的加油畫面也躍上國際版面，富邦應援團團長Travis的瘋狂應援動作更是讓美國棒球專欄主編嚇到，直呼「我們美國球迷真的很無趣」。

大聯盟官網記者摩納根(Matt Monagan)這次也隨美國對來台採訪，看見台灣球迷們整齊劃一的熱情應援，忍不住表示「猶如觀賞15540人的管弦樂段在表演」，也在推特上貼出影片，語帶雙關說「棒球最有趣的地方就在這」，吸引將近10萬人觀看。

此外，《棒球美國》主編庫柏(JJ Cooper)也引用富邦應援團團長Travis手抓欄杆瘋狂甩頭的加油方式，寫下「這麼多年來，我看了很多冬季賽與亞洲棒球，不禁認為美國球迷是棒球界最無趣的」。

After watching a lot of winter ball and a lot of Asian baseball over the years, I can't help but think that we in the U.S. are the least fun fans in baseball.



Bring on individualized songs and dances for every player! — JJ Cooper (@jjcoop36) March 10, 2023

Travis, one of the cheer captains of Team Taiwan is doing some serious cheering. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/VeelQEfwSq — CPBL STATS - ♥️ #95, Mina (@GOCPBL) March 10, 2023

中華隊首戰雖爆冷敗給巴拿馬，引起球迷不滿，但接下來擊敗了義大利，命懸一線，今晚對決荷蘭成為是否能晉級的生死戰。