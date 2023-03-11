經典賽開打，讓全球棒球迷熱血沸騰，作為東道主之一，台灣球迷狂熱的加油畫面也躍上國際版面，富邦應援團團長Travis的瘋狂應援動作更是讓美國棒球專欄主編嚇到，直呼「我們美國球迷真的很無趣」。
大聯盟官網記者摩納根(Matt Monagan)這次也隨美國對來台採訪，看見台灣球迷們整齊劃一的熱情應援，忍不住表示「猶如觀賞15540人的管弦樂段在表演」，也在推特上貼出影片，語帶雙關說「棒球最有趣的地方就在這」，吸引將近10萬人觀看。
此外，《棒球美國》主編庫柏(JJ Cooper)也引用富邦應援團團長Travis手抓欄杆瘋狂甩頭的加油方式，寫下「這麼多年來，我看了很多冬季賽與亞洲棒球，不禁認為美國球迷是棒球界最無趣的」。
中華隊首戰雖爆冷敗給巴拿馬，引起球迷不滿，但接下來擊敗了義大利，命懸一線，今晚對決荷蘭成為是否能晉級的生死戰。
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