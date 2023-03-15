曾敬驊（左）與項婕如在片中即使身處高度病毒感染風險，依然保持熱情的使命。（CATCHPLAY提供）

《我們與惡的距離》金獎導演林君陽新片《疫起》描述被病毒壟罩而受困在醫院的所有人，面對無預警封院，即使身陷在未知恐懼之中，也只能戰戰兢兢地求生存。片中飾演醫護戀人的曾敬驊與項婕如，即使身處高度病毒感染風險，依然保持熱情的使命，飾演護理師「安泰河」的曾敬驊感性表示：「我從安泰河身上看見我自己，我們擁有一樣的笑容，有時候不想讓別人擔心、不想帶給別人麻煩的時候，安泰河就會露出一個微笑，而他的勇敢是我也想找到的，所以我想跟他一起成長！」

飾演實習醫師「李心妍」的項婕如，不畏懼病毒帶來的恐慌，儘管周圍的人逐漸被恐懼打敗而退縮，心妍仍然堅守崗位，挺身而出守護困在醫院的所有人，項婕如表示自己非常喜歡這個角色，她說：「人在面對恐懼時所展現出那種堅強的模樣，是很珍貴的，有時候硬撐著那份堅強，它就會變成一股真實的力量，推進我們勇敢向前！我在心妍身上看見這份力量，也希望心妍的勇敢面對、以及安泰河的永不放棄都能夠為觀眾帶來一股溫暖的力量。」導演林君陽也形容：「每一個演員在每一個階段都有自己的樣子，而在大銀幕上角色的特質會被放得更大，我們只能邀請演員敞開心房把自己真的特質放進角色裡面，唯有這種真誠的表演才能觸動觀眾的情感。」

《疫起》將於4月14日在台上映。