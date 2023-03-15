香港女星萬綺雯以亞洲小姐選美亞軍身分出道，擁有高顏值加上一雙美腿，被亞洲電視力捧成當家花旦，之後在電視劇《我和殭屍有個約會》飾演女主角馬小玲爆紅；她曾與甄子丹有過一段情，還說過非他不嫁，但最後與導演陳十三結婚。52歲的萬綺雯進軍大陸電商領域，上直播帶貨凍齡美貌再度引起討論。

萬綺雯近年把事業重心從香港移居大陸，除了成立「萬綺雯工作室」，還與朋友合資在浙江度假勝地莫干山開民宿，而演藝事業從戲劇轉型成進駐電商平台，偶爾會親自上直播帶貨；日前萬綺雯上直播賣護膚用品，以淡妝搭配純白色洋裝，整個人優雅有氣質，凍齡美貌完全不輸當年，絲毫不像是已經52歲。

萬綺雯日前上直播帶貨，52歲凍齡美貌被大讚美得太誇張。（圖／摘自微博）

有許多人還把萬綺雯與同樣進軍直播帶貨的女星葉璇做比較，認為萬綺雯就算是賣商品，氣質仍和演員時期差距不大，但葉璇不久前還被網友批評像大嬸；不過，有粉絲跳出來解釋，葉璇直播醜態是為了博眼球，她知道靠美貌直播不長久，流量最重要。

萬綺雯當年以一雙106公分的美腿聞名，還有「香港第一美腿」的封號，進入演藝圈後，很快獲得許多影視作品演出的機會，在電視劇《精武門》認識甄子丹，男方更對她展開猛烈追求，造成轟動；據悉，一度傳出甄子丹已下跪求婚，萬綺雯更告白「今生非甄子丹不嫁」，無奈兩人交往4年因吵架分開，之後萬綺雯與現任丈夫導演陳十三，約會4個月後，就飛到美國登記結婚。