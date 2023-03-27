36歲南韓影帝劉亞仁涉嫌施打異丙酚(俗稱牛奶針)、大麻、古柯鹼、K他命四種毒品，引發社會輿論譁然，今(27)日早上9點左右他接受警方傳喚，經過長達12小時偵訊，於晚間9點多結束，一走出警局便接受現場媒體提問，並針對是否涉毒一事做出回應。

劉亞仁今(27)日受訪時的表情難掩疲憊，他表示因為不光彩的事情站在這裡，讓很多喜愛自己的人非常失望，對此展開深刻反省。接著劉亞仁坦言自己以「不會傷害他人」為由，把錯誤行為合理化，為此他低下頭道歉，並提及：「很抱歉我遲未表達立場，還讓大家看到這樣的我，可能不太舒服，但我想把這次的錯誤，當作以後能活出更健康人生的機會。」

而面對韓媒提問是否承認施打4種毒品？劉亞仁表示已對警方說出所知一切，不過他強調調查還在進行中，因此「對具體內容不宜說更多」，最後向現場媒體深深一鞠躬後，便快速離開現場。

上月5日劉亞仁從美國洛杉磯返韓時，警方當場對他進行毒品快篩，被拔了160根體毛化驗，並進行尿液檢測，後來本月1日結果出爐，檢測出異丙酚(俗稱牛奶針)、大麻、古柯鹼、K他命四種毒品，涉嫌違反《毒品類管理法》，原定在24日接受傳喚，卻在媒體公開日程後，向警方要求更改出席日期。

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