【愛傳媒樂風專欄】1926年日本大正天皇去世，因受中國儒家守孝三年思想的影響，繼位的昭和天皇到昭和三年才舉行登基大典（御大典），為此，當時日本勢力所及之處，都有相關紀念活動，其中，位於彰化縣員林市的員林神社便是此一歷史背景下的產物。

員林神社座落在百果山，近員林市源水路與湖水巷，1931年3月29日鎮座。主神為大國魂命、大己貴命、少彥名命、北白川宮能久親王，分靈自臺中神社，例祭日為10月28日。原為無格社，1942年列格為鄉社（日本時代神社有等級之分），自1930年動工，官方編列預算一萬多元，另有民間寄附金，不過似乎是「不樂之捐」，所以當時員林地方基督宗教人士還群起到役場抗議，看起來應該是攤派到他們頭上了，所以群情激憤。當然，「徵用」民力是少不了的，1930年的臺灣日日新報有以下數語：「......現該郡下小公學校兒童及青年團，在鄉軍人會員等，每日到現場，奉仕作業云。」

完工後，該神社成了學童遠足的好場所。而每年例祭日都有盛大活動，甚至還有「員林神社例祭奉納野球大會」，以1934年為例，該年在員林公學校舉行，冠軍戰由公學校團以五比四擊敗溪湖明治製糖會社團。其實臺灣的寺廟也可以多多採用這個辦法，比如「十八王公盃高爾夫球賽」、「關聖帝君盃卡丁車大賽」、「齊天大聖盃撞球大賽」......。1939年原本打算遷移，以配合「皇紀二千六百年紀念事業」，不過並未實現。

光復後，在1960年拆除本殿，和許多神社的命運一樣，改建為忠烈祠，中華民國的烈士住在日本的神社地，想來也實在是有趣，上了天堂就不分你我了。

臺灣留存的神社中，員林神社的遺物算多的，目前尚有石燈籠殘件若干、參道、狛犬一對、銅馬一匹、神社名稱座以及三座鳥居，或許因為較佳的保存狀況，所以2006年被列為歷史建築，是目前彰化縣唯一被列為歷史建築的神社。

根據「尋找老彰化─彰化縣老照片特輯(一)」一書所載，民國1960年員林鎮長林朝業上任不久，省政府來函必須「消滅日本軍國主義遺毒」，林鎮長遂將鳥居改為中式；石燈籠圖案改為梅花，本殿拆除改為忠烈祠。另根據「探索泉州寮─百果山的春天」一書，鳥居之所以未直接拆除僅予改建，是因為經費不足。

目前鳥居龍邊有被改過的神社名稱座，鳥居前原有小巧神橋。根據舊照片來看，應該在龍邊還有疑似社務所的建築，入口從照片研判應該是唐博風式。

而留存的石燈籠只剩竿與基座的部分，寶珠、笠、火袋之部分皆已被拆除，外表的洗石子看起來好像是新貼上去的。至於狛犬還保存的不錯，頗有美感。

神社中一般都會有銅馬，屬於神明的腳力，有些神社是飼養真馬，但不是每個神社都有這個條件，所以便有銅馬的產生。員林神社銅馬也被留下來，下方字跡被改成扶輪社，身上的社紋遭挖除。

拜殿已經不見蹤影，本殿則改建為浩然臺。浩然臺二樓有三神位，中為明延平郡王靈位、龍邊為革命先烈靈位、虎邊是國軍陣亡將士靈位。內部看來已經很久沒人進去了，積水也未清除。

「探索泉州寮─百果山的春天」書中說到員林神社曾有兩段有趣的傳說，現抄錄如下：

其一是神社落成後，地方耆老流傳，夜裡隱約看到白馬在水源地奔跑，還聽到馬鳴聲。

其二是日本時代神社旁有防空壕，進入後可直通神社。戰後神社之金轎被閒置在防空壕入口，有三名男子進入防空壕企圖竊取金轎和「棧板」，結果被壓死。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

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