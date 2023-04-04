機車前板刮傷小琉球業者要求照價賠償，女網友上網評價引熱議。

清明連假小琉球旅遊暢旺，平均每日上島人次破萬，租車業更是一車難求，但也衍生零星消費糾紛。一名女子便上網控訴當地租車業者，還車時以前方擋板有刮痕要求照價賠償，業者則反控，租車前都已簽訂契約，雙方爭執不下也引來網友熱議。

女子留言表示，出遊期間是民宿幫忙預定的機車，2天用車都是正常騎，先生還載著10歲女兒，全程速度不超過40，停車也很小心怕被撞倒；還車時老闆要求機車要「全新毫髮無傷」，一個刮痕他說要整面葉子板換掉，跟我們收錢，還將先生載到修車行去估價，因為趕時間所以就賠錢給他了。

事後女子便表示，要上google留言評論，老闆便抓狂就說我威脅他，還把女兒嚇哭了，後來還有行程，沒時間跟他爭論就走了，之後下玻璃船的時候他還在原地堵我們；女子坦言「超可怕的，整個假期的好心情都沒了」。

但業者則喊冤表示，完全是不實指控，他強調，整個租賃過程僅對方先生到場，當時有告知機車是全新車，還車時會逐一檢查，對方表示接受才簽下租賃合約書。

事後發現車前板有刮痕，因為無法切割需整片更換，車行估價850元，對方也願意賠償，他要求女子下架所有文字與影片，否則將保留法律追訴權。