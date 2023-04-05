天后蔡依林在1月結束「UGLY BEAUTY」台北站最終場後，先到日本旅遊隨後春節又與家人到阿里山度假，而這次的清明連假，她則到Creamfields奶油田音樂派對朝聖，之後更到後台與偶像「老煙槍雙人組」以及提雅斯多合照，身形嬌小的她站在外國人身邊「小鳥依人」的模樣相當可愛。

蔡依林昨日在IG限時動態中曬出，她前往台北大佳河濱公園舉辦Creamfields奶油田音樂派對，該活動中是由凱文哈里斯（Calvin Harris）、老煙槍雙人組（The Chainsmokers）、知名DJ提雅斯多（Tiësto）等多組藝人進行演出，第一則限時動態影片中可見蔡依林放下一頭捲髮，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，打扮得休閒又簡約，並隨著現場音樂擺動，看起來樂在其中。

接著，她曬出與「老煙槍雙人組」以及知名DJ提雅斯多的合照，站在他們身旁的蔡依林皮膚光滑妝容清淡，歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡，猶如大學生般保養得非常好，且較為嬌小的她站在高大的外國人身旁模樣十分可愛。

蔡依林事後曬出與「老煙槍雙人組」以及DJ提雅斯多的合照。（圖／擷取自蔡依林IG）

事實上，「老菸槍雙人組」2018年曾台灣辦過專場，憑著歌曲《Closer》獲得了《告示牌》百大單曲榜冠軍，而另一位與蔡依林合影的提雅斯，則有「電音教父」的美稱，先前也以單曲《John Legend-All Of Me（Tiësto Remix）》得到葛萊美獎最佳非古典混音錄製獎，2004年更成為首位登上奧運開幕式演出的DJ。