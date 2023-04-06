二刀流好手大谷翔平以6局失1分的優質內容，奪下本賽季首場勝投，其中大谷翔平從裁判的口袋裡拿出球，交給水手球員的場面，成為了網路上熱門話題。

首局投手丘上的大谷翔平，因投球超時違反規定，也是大谷生涯首次因為新規則而遭判罰，所幸沒有讓失分傷害繼續擴大，不過攻守交換時，天使總教練內文（Phil Nevin）、球隊翻譯水原一平、大谷翔平及主審，一同站在三壘側共同討論該半局發生的狀況。

背對場內的主審，沒有注意到水手先發弗列克森（Chris Flexen）需要球做熱身，水原一平先是指向投手丘，但大谷翔平似乎不想妨礙3人溝通，直接將右手塞進主審口袋裡，面帶微笑將球交給弗列克森，主審也只是回頭張望，而大谷的行為也受到許多粉絲關注，「大谷翔平成為了助理裁判」、「大谷是投手、打者、球僮三刀流」、「某種程度上也縮短了比賽時間」

有球迷表示，大谷翔平應該多加注意這類行為，根據主審的個性不同，這對裁判來說是一種侮辱，普通的投手可能已經被驅逐出場，如果大谷翔平因善意的舉動而被趕出去可就得不償失。