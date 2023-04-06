交通運具「減碳」已成為逐步落實淨零藍圖的必經途徑，因應台灣2050年淨零碳排目標，中華汽車旗下中華菱利、eMOVING協助政府、企業共同推動淨零碳排，為環境永續提供助力。

中華汽車表示，eMOVING自2013年推出eMOVING super首款電動商用機車，便積極推動綠色物流、深耕商用車市場，先後服務中華郵政、黑貓、肯德基、Pizza Hut、摩斯漢堡、國雲等企業客戶，提供低碳排、高動力產品，滿足企業對綠色運具的需求。2023年eMOVING推動低碳運輸再傳捷報，導入1000台電動機車至中華郵政，使用市場唯一的普通重型快充機車，

在台灣，走遍大街小巷都可看到機車穿梭的身影，根據交通部公路總局統計，截至今年1月，國內機車登記總數為1439 萬7548台，同期間台灣家戶數總計約為909萬9394戶，平均每一家戶擁有1.58台機車，躍居為全球機車密度最高的國家，機車電動化發展策略將成為運輸轉型的重大關鍵。

為了達成2040年全面禁售燃油車的目標，交通部從公部門運輸著手，中華郵政率先導入「綠色車隊」，持續汰換旗下燃油車款，自2017年起陸續採購電動機車對應郵件運送業務，累積採購車逾3200台eMOVING電動郵務車。再加上台灣電力公司、台灣自來水公司及各鄉鎮區公所等公部門，累積採用eMOVING公務用車將超過4000台，透過低碳運輸每年可減少696公噸碳排放量，相當於1.8座大安森林公園碳吸附量。

另以eMOVING iE PICKUP為例，其車體結構設計己將載貨重心設計於後輪軸心上方，載重重心穩定，更能減少載重時車輛晃動與彈跳，避免載重後前輪軸上翹，每次運送70-80kg信件也不成問題。且電池重心低，協助騎士有效掌握車輛重心，提升行駛安全性。加上電動機車起步快，扭力高的特性，同時幫助騎士在山路間或小巷中配送都得心應手。

再從充電這條能源補充方式的角度來看，以充電電費計算，1塊錢可以跑15km，市面上以換電計算，1公里約1.3元，等於1塊錢跑不到1km。再加上只要有110V插座即可進行充電，讓能源補充建置成本大幅降低。換電的電動機車則不確定每次是否拿到滿電的電池，對於使用者來說，很容易產生里程焦慮，也大大增加企業主為公司添購充電式電動機車的意願。

順應政府頒布2050年淨零排放政策，機車「油」轉「電」的趨勢勢不可擋，除了既有的電池交換車款，eMOVING也提供企業與消費者更不一樣的產品選擇。