國內鳳梨於4月進入盛產季，然而今年1-3月天氣偏涼，除了品質不如預期，加上有農友因去年鳳梨價格好使得今年提早催花，各大產區採收期因而相撞，導致量多價跌。農糧署表示，將加大輔導力道，將拓展外銷、擴大內銷及多元化加工產銷調節措施，總目標從3萬6000公噸提高為4萬公噸。

農糧署表示，將加大輔導力道，將拓展外銷、擴大內銷及多元化加工產銷調節措施，總目標從3萬6000公噸提高為4萬公噸。（李柏澔攝）

根據農委會統計，今年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，較去年38萬2953公噸略減1％；今年1月1日起至4月6日鳳梨已外銷8076公噸，其中輸日約占9成，將近7285公噸；1月至今每公斤平均價為19.5元。

農糧署長胡忠一表示，目前高屏產區已採收5成，4月份起雲嘉產區逐漸進入採收期，也是本年度鳳梨量產高峰期，然而今年初氣候偏冷，陽光不足下鳳梨口味偏酸，連帶影響民眾消費，農委會因此加大輔導力道，將拓展外銷、擴大內銷及多元化加工產銷調節措施，總目標從3萬6000公噸提高為4萬公噸。

此外，為改善外銷鳳梨被燻蒸情形，農委會已輔導農友針對蛾類有害生物使用緊急防治用藥，並協助建置果實清潔作業，目前燻蒸率於2月底達高峰約42％降至28％，預計今年外銷量可達2萬公噸，另國內擴大內銷和多元化加工已達近3000公噸，而今年內銷目標為8000公噸。

胡忠一說，另外也獎勵集運費及加工處理費，針對4月盛產期，以每公斤10元以上向產地供應單位收購者，加碼獎勵集運費及加工處理費每公斤至少2元以上，今年加工目標量1萬2000公噸。