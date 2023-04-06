總統蔡英文美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫完成會面，蔡麥會後麥卡錫稱，台美連結比他生命中任何時候都要強健。媒體人黃揚明6日在《頭條開講》節目強調，麥卡錫端的三道菜，軍售還有187億沒送來，口惠實不至；商業沒談雙邊貿易協定，台積電移美的憂懼也沒表達；談共同價值都空的，美方還是關心台積電等美國利益。如果被執政的民主黨認為民進黨要跟共和黨合作，那不得了，別再犯美國大選押錯寶的錯誤。

「這種話大家聽聽就好！」黃揚明表示，麥卡錫是1965年出生，1965至1979年我們中華民國跟美國還有建交、有邦交，怎麼會是有生以來最強健的時刻呢？這種話，不能說你未成年、我不知道，少來這一套，這種客套話聽聽就好。

黃揚明提到，以我們為主就會叫「蔡麥會」，以美方角度叫「麥蔡會」，賣什麼菜呢？這次賣了三樣菜，這是麥卡錫自己說的，第一個，軍售，說我們會繼續販售給台灣，而且要求要按時送達，這要反過來聽，表示現在都不按時送達！蔡總統從去年就不斷在強調這一塊，宣布義務役延長時，也說已經跟美方反映。但有187億美元的軍售還沒有送來，證實了美方在軍售上面，其實是口惠實不至。

黃揚明指出，第二個是加強經貿往來，這道菜他講了商業跟科技，商業就是我方期待有台美雙邊貿易協定（BTA），科技的部分就是台積電、半導體產業，美方現在晶片法案大量希望台灣去設廠，可是細節都沒有說。不知道蔡總統有沒有把台積電總裁劉德英的憂慮，表達給美國人知道？

「第三個，要推台美共同價值！」黃揚明強調，按照蔡總統的說法，民主、自由、人權，就好像加個台灣價值，這種名詞是空的，誰都會。去年8月裴洛西訪台，她說這是一趟人權之旅，但是她在意的卻是台積電，重視的是跟創辦人張忠謀先生的互動，所以這些價值都不會高於美國本身的利益。把麥卡錫端出來的三道菜看一看，其實也就是舊飯新炒，沒有新意。

黃揚明直言，看起來是會見多位跨黨派議員，實際美國民主黨政府對她此行絕對是低調到不行！這一點才是我們接下來的隱憂，一旦對美關係變成綠共合作，共和黨的共，那不得了，民主黨心裡會覺得毛毛的，因為馬上他們也要選舉。別忘了過去2016、2020的大選，民進黨都押錯寶！所以不要再犯同樣的錯誤。