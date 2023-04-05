前總統馬英九赴陸喊出中華民國一系列論述，讓藍營驚艷叫好、綠營痛批跳腳。國民黨戰將羅智強4日在《大新聞大爆卦》節目強調，馬英九此次能暢所欲言，關鍵除了他為人正派外，也是大陸釋出的一個重大善意，顯示他們也很渴求和平。在和平的公約數之下，最感動的是，馬英九處理了一個非常困難的歷史性難題，如果這事情能夠穩定下來，兩岸之間真正的定海神針就會出現，而這真正的定海神針就叫中華民國四個字。

羅智強提到，馬英九去那邊說，你們大陸是我們中華民國的一部分，「這件事情我不只是對馬英九感到驚訝，大陸這一次坦白講，也給他很大的空間！」主持人馬千惠問，馬英九是脫稿演出嗎？還是有備而來？羅智強表示，以這次的狀況來講，馬英九沒有把稿子給他們看，但是沒有給看、讓他在上面自由發揮，就是大陸釋出的一個重大的善意。

「這一點關鍵的成就在於說：馬總統為人正派！」羅智強指出，雖然馬英九這次講的話，也是發乎他自己真心的想法，那也展現出一個很重要的訊息，就是大陸的人民跟大陸的領導人、大陸的政府，他們也很渴求和平。所以在和平的公約數之下，最感動的是，馬英九處理了一個非常困難的歷史性難題，如果這件事情能夠穩定下來，兩岸之間真正的定海神針就會出現了，真正的定海神針叫中華民國四個字！

羅智強強調，因為當中華民國在中國大陸變成禁忌的時候，會逼得我們中華民國派在台灣很難有論述空間。因為沒有中華民國這四個字，那就只剩台灣共和國了！還有什麼東西可以取代這個本體性的東西？所以當你能夠正視中華民國，給這樣一個正視的空間，對兩岸長遠的關係，會有非常大的一個進展。而馬英九達到了這個成就，這才是最值得大家敬佩的一件事情。