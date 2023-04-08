《梵蒂岡驅魔士》精彩劇照（索尼電影提供）

奧斯卡金獎影帝羅素克洛，即將在4月28日上映的【梵蒂岡驅魔士】中獻出自己的恐怖片處女作，對於為何直到現在才首次演出這種類型的電影，羅素克洛在訪談中提到：「老實說，我不是很喜歡恐怖片，它們害我在晚上睡不著覺，不過我一直都很享受飾演真實世界的人物，能夠詮釋這些知名的偉人，給我一種特別的責任感。我一聽到阿摩特神父的人生故事，馬上就被他吸引了，他不只真的從事過驅魔的工作，而且還執業超過36年，真的太驚人了！」好不容易說服羅素克洛鼓起勇氣飾演這位傳奇神父的製片，卡茲馬瑞克笑道：「如果要跟邪魔正面對決的話，有比『神鬼戰士』本人更適合的人選嗎？」

阿摩特神父於1925年5月1日出生在義大利北部的城市摩德納，在他年紀輕輕時就感受到主的召喚，17歲獨自一人到羅馬希望成為一位神職人員，但卻因為年紀太小被教會拒絕。隨後二次世界大戰爆發，阿摩特加入了義大利軍隊，但非常快的他就轉移了陣營，決定與游擊軍一同對抗法西斯主義和納粹，他年輕的時候身上就流著叛逆的血液，為自己的信念而戰。1986年阿摩特被羅馬教廷指派給當時的驅魔士阿曼蒂尼神父擔任助手，並在他過世後成為梵蒂岡的首席驅魔士，接著在1990年創立了國際驅魔師協會（International Association of Exorcists），從此展開傳奇的驅魔生涯，到2016年過世前的近30年間，進行超過16萬次的驅魔儀式。

阿摩特神父當年在教廷眼中是一個令人頭痛的爭議性人物，他不僅挑戰大家對惡魔的保守想法，更願意大聲說出自己對這些難以理解靈騷現象的看法。對於這位舉世聞名且經驗豐富的驅魔師，導演阿弗瑞補充道：「阿摩特神父不只是一位虔誠的教徒，更是一位博學多聞且邏輯很好的心理學家。他認為98％的案例是現代醫學可以解決的，但是剩下2％無法解釋的懸案，才是我們電影中想要探討的。」與魔鬼交手千百回合的親身經歷，歷史上最駭人聽聞的附身案例，通通都被阿摩特神父詳細的紀載下來，電影「大法師」中沒拍出來的故事，即將在大銀幕上揭曉！