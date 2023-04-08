美國德州一名保守派聯邦法官今天暫停美國食品暨藥物管理局對墮胎藥美服培酮的批准，這對墮胎反對者是巨大的勝利，但裁決在7天內不會生效，以便聯邦當局有時間上訴。

法新社報導，20多年前美服培酮（mifepristone）獲准在美國使用，涉及全美53%的墮胎，即每年超過50萬例。

繼去年最高法院做出具里程碑意義的裁決之後，這起針對美國食品暨藥物管理局（FDA）的訴訟是爭取全面禁止墮胎的最新舉措。

華盛頓州一名聯邦法官也幾乎立即做出相反的宣判，根據十幾名民主黨州檢察長提起的訴訟，FDA必須繼續允許至少在12個州使用墮胎藥，意味著將引發持贊成與反對意見的陣營激烈爭辯。

這個議題很可能會一路上訴到最高法院，在最高法院2022年6月裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的保障墮胎權後，支持墮胎權利陣營的人試圖要收復失地。

美國最大的女性墮胎權倡議組織「美國計劃生育協會」（Planned Parenthood Association of America）表示，德州的裁決「極度有害」。

美國計劃生育協會執行長強生（Alexis McGill Johnson）說：「德州法官今天裁決阻止FDA批准美服培酮，令人憤慨，並暴露他們將我們的司法系統武器化，以進一步限制全國的墮胎。」

在批准已獲證實安全且有效的藥物上，FDA先前從未遇過這類挑戰，由反墮胎團體組成的原告期望能獲得勝利，讓全美暫停銷售美服培酮。

法官卡奇馬力克（Matthew Kacsmaryk）在裁決書中寫道：「FDA對美服培酮的批准因此遭到擱置。」他又說，法院還暫停「意見書與命令的適用7天」。