Netflix韓國影集《黑暗榮耀》描述「文同珢」宋慧喬高中時遭五人幫霸凌，成年後一一復仇的故事，開播後立即攻占排行版冠軍，宋慧喬更因此4度角逐百想視后。女星謝忻觀賞後，在社群分享國中被霸凌的黑歷史，遭同學潑髒水、罵賤貨，足足忍辱半年。

謝忻8日在社群平台分享觀看《黑暗榮耀》的心得，提到國中收到男同學的情書，因此遭3位高壯的女同學霸凌，通往頂樓的梯間和洗手間都是發動攻擊的地方，經常被集體辱罵「賤貨」、「醜八怪」、「飛機場」，還會被淋混合毛髮、砂石和異味的廁所拖把水，謝忻坦言：「這不是劇本，而是我國中時期的真實世界。」

謝忻回憶某天肚子疼上廁所，一進門就看到三位霸凌女蹲在最後一間抽菸，她故作鎮定選了最靠外側的一間，盼望不被發現，想不到又遭髒水襲擊，「我沒有尖叫也沒有哭，知道是她們幹的，但是形單影隻的我又能怎樣。」被霸凌的時間，謝忻一度懷疑其實錯在自己，受辱至少半年對方的霸凌行為才漸漸停止，她渾渾噩噩地度過國一。

雖然被霸凌，但謝忻從未想過復仇，反而更堅信沒有人該被迫經歷那樣的不堪，所以她努力保持良善，讓自己過得更好，就是不讓霸凌者得逞的方式。

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