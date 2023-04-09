香港故宮文化博物館將在14日與珠寶、鐘錶品牌卡地亞（Cartier）合辦特展《百樣玲瓏──卡地亞與女性》，屆時會展出約300件19世紀至今的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶及文獻，除了有來自各地皇室人員的珍藏，林青霞、劉嘉玲及何超瓊也為展覽借出自己的私人珍藏，機會相當難得。

日前三人為了宣傳特展，也拍下配戴冠冕的照片，林青霞在微博中寫道：「無意中發現我人生中幾個重要和歡慶時刻，配戴的首飾竟然都是同一個品牌。結婚時配戴的珍珠項鍊、60歲生日宴會上戴的一頂1919年花環冠冕。」她在60歲壽宴上穿著紅色禮服，配戴的便是此次展出的冠冕，當晚一出場就成為全場焦點，而該冠冕原為皇室成員擁有，後來被林青霞收藏，甚至被視為傳家之寶。

劉嘉玲也在微博中秀出照片，比起林青霞，多了穩重的氣質，而她所借出的冠冕製作於1906年，是2018年出席活動時買下，當時她受訪說道：「我一直都在看有價值的冠冕，剛好在今天被我看到了」但她並未透露該冠冕的價格，只是笑著回應：「連老公也不敢跟他講」不過，這頂冠冕不是第一次展出，曾在2019年就已於北京展示過了。

至於何超瓊的私人珍藏就是2012年製作的泰姬陵祖母綠冠冕，由於珠寶上的雕刻與泰姬瑪哈陵相似而命名，是印度歷史上最珍貴的寶石，也是珠寶發展史上最重要的祖母綠之一。而該冠冕曾出現在2019年的佳士得拍賣會上，並以高達1217萬人民幣（約新台幣5300萬元）的售價賣出，但當時未公布買家姓名，沒想到就是何超瓊，從照片中也可感受到她極具女王的風範。