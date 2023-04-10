獨行俠無緣今年季後賽與附加賽，如果他們再不想辦法改善現況，傳言東契奇（Luka Doncic）就有可能向高層請求轉隊。東契奇在記者會駁斥說：「我看到新聞了，我不知道是誰，有人說我準備請求交易，這很好笑因為我根本不知情，我不曾說過那種話。我在這裡很快樂，沒什麼可擔心的。」

這原先是美媒ESPN記者麥馬漢（Tim MacMahon）的報導，他指出獨行俠球團內部「害怕」東契奇會想要在明年夏天、也就是下一個球季結束後要求轉隊。他並不是說東契奇真的想要轉隊，單純是獨行俠對此感到憂心而已。因為老闆庫班（Mark Cuban）先前說過，他希望東契奇生涯都留在獨行俠，同時獨行俠也要努力贏得東契奇的信任。

東契奇與球隊簽下5年2.15億美元超級合約，本季是他超級合約的第一季。他與厄文（Kyrie Irving）共同上陣的戰績僅有5勝11負。東契奇上周對媒體坦承，進攻從不是問題，防守才是罩門，「我感覺任何對手都能在我們面前得分。」

針對獨行俠的現況，球隊總管哈里生（Nico Harrison）買來厄文被外界視為錯誤決定，然而NBA記者史坦（Marc Stein）報導庫班很欣賞哈里生，庫班還說「沒考慮到防守問題是我的錯」，同時哈里生很欣賞總教練奇德（Jason Kidd），庫班又表示要留住厄文，獨行俠季外可能不會有重大改變。