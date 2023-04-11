李男聲請不要國民法官審理，台北地院開庭調查。林偉信攝

22歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重不治，檢方起訴後成為台北地方法院首件國民法官審理案件，但李男與辯護人聲請不讓國民法官審理，要改為職業法官審理，北院11日下午2點半開庭調查。

依照《國民法官法》，承審本案的合議庭要聽取檢察官、被告和辯護人的意見，還要審酌公共利益、當事人訴訟權益之均衡維護，就被告及辯護人的聲請以裁定方式表示准許與否，而且這個裁定是得抗告的，抗告中，案件要停止審判。

李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，李男與5男1女分乘2輛車離開。但喝得爛醉的李男不滿開車的14歲曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，卻猛踩油門在台北市區狂飆，4公里多的路只花4分鐘，可見速度之快。

李車行經行政院前的忠孝東路地下道時，沒注意前車減速，剎車不及追撞，造成前車駕駛王男傷重不治。由於事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。

李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，李男與5男1女分乘2輛車離開。但喝得爛醉的李男不滿開車的14歲曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，卻猛踩油門在台北市區狂飆，行經行政院前的忠孝東路地下道時追撞，造成前車駕駛王男傷重死亡。

由於事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。