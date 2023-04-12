中共3天在台海周遭軍演10日傍晚結束，根據國防部公布的資料，首日偵獲各型共機71架次，第2日偵獲70架次，10日最後一天則高達91架，再度創下單日擾台最高紀錄，合計軍演這3天，共機飛了232架次，相當密集，恫嚇用意明確。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日就表示「我看到一個美國的報導，共機的發動機有問題，後勤保修的工作負擔非常沈重，所以解放軍空軍的短板，就是他的發動機沒辦法克服」，引發討論。

吳子嘉11日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「我看到一個美國的報導，因為共機的發動機有問題，我們F16的發動機，一次使用的飛行超過1萬小時，而共機的發動機大概3000小時左右」，吳子嘉坦言，「共機飛完3000小時後，馬上就要回去維修保養，就會變成大修，共機中間要停飛、換發動機的動作非常頻繁，後勤保修的工作負擔非常沈重」。

吳子嘉更說，所以他沒辦法一次搞個「大象走路」一百架飛機上來，沒辦法，因為他發動機的整個使用時數有問題。吳子嘉也指出，「所以不要看他每天很得意在那邊飛來飛去，其實真正進入作戰的情況之下，他的飛行後面的維修，可能飛個一、兩趟之後，馬上就下去，換個備用發動機，或是說飛機要停飛」。

吳子嘉最後更爆料，「所以解放軍空軍的短板，就是他的發動機沒辦法克服」，吳子嘉呼，「我們未來F16的機隊，是全亞洲最大的F16機隊，新購的66架進來，加上IDF，大概有300多架的飛機；在亞洲來講，這算是一個非常大型的第四代的飛機，其實我們並不是完全在下風，我們有相當程度的優勢，甚至持久作戰，對中國大陸來說是不利的」。