2024總統大選備受各界關注，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，國民黨若希望勝選，就得整合非綠陣營，並在7月時讓支持度上升到35%。

吳子嘉接受《中評社》訪問時分析，將代表民進黨參選總統的賴清德，其民調支持度穩定維持在約4成，綠營的表態率也已達到8成5，代表賴的支持度已到天花板，只有把民眾黨主席柯文哲的票挖走，才有勝選機會，然而相比之下，國民黨比較有機會挖走柯的票。

吳子嘉解釋，由於賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，且至今都沒有修正或處理路線，與總統蔡英文相比，他更親近獨派，與柯文哲「兩岸一家親」的路線差距很大，因此，賴較難搶到柯的票。

吳子嘉直言，國民黨內部雖然已經整合完成，但非綠陣營一定要團結，才能贏過賴清德，而柯文哲有接近2成的支持度，以及大量年輕票，所以國民黨一定要想辦法與柯整合，並讓支持度在7月前攀升到35%，才有機會勝選。