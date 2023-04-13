衛福部桃園醫院新屋分院成立於2003年，長期為新屋、觀音等沿海居民提供醫療服務，免於就醫奔波之苦，雖是地區醫院，卻肩負多項重大任務，於疫情間堅守崗位奮鬥。為提供更佳醫療服務，近年推動分院擴建計畫，院方表示，去年底已取得土地，預計增設急診、門診、手術房與病房等，初估經費達30億元，內部規畫細節仍在討論中。

衛福部政務次長王必勝表示，新屋分院今年將成立滿20周年，多年來服務桃園沿海甚至新竹新豐的居民，草創時期服務規模較小，起初醫療營收每月僅2至3千萬元，如今已來到7至8千萬元，成長約3倍。

新屋分院於疫情高峰期扛起重要任務，王必勝說，新屋分院是衛福部北區應變醫院，疫情第一年收治全台首例確診病患，當時他也來了好幾次，面對未知的疾病，不僅醫療人員，連他當下心情都十分驚恐，每一步都謹慎處理，鑽石公主號個案也都收治在此，疫情第2至3年都有高峰期，因應防治網設計清空分院，接收病患爭取時間，讓其他醫院做準備，但對院方來說，清空對經營有滿大打擊，如今已陸續恢復正常。

王必勝指出，未來要改善分院硬體，在旁增建新大樓，也會在觀音設置200床的長照中心，很快會開始進行，還會附帶醫療門診和復健等療程。另也希望院方增加門診科別，讓服務更有深度。

立委黃世杰表示，新屋分院新大樓預定土地，為過去新屋鄉公所時代徵收，因年代久遠且當時地目有停車場和道路用地，範圍也畫得不夠明確，因此要由營建署變更地目。後續經釐清並送交都市計畫審查，經歷約2年，終於將土地交給分院，目前正規畫設計，將持續與行政院爭取預算。

新屋分院長鄭明德說明，新大樓將蓋在新福路、三民路口處，已於去年底取得土地，目前規畫安排急診、門診、手術房、急重症等進駐，在設置約300床病床，初估興建經費達30億元，但目前細節規畫總院仍在討論中，至於觀音區的住宿行長照機構，已進入整地階段，預計設置復健中心與內外科門診，擴大沿海醫療服務。