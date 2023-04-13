陳勢安13日受邀出席活動，造型帥氣亮眼。（K.C WIN-WIN提供）

陳勢安13日出席品牌活動。他身穿一襲帥氣西裝，整個人看起來明顯小一號，直言，上月剛結束演唱會，當時積極運動瘦身、減脂，體脂只有7.4％，開心說：「整個臉變小，但最近很開心，已經可以吃正常食物，好好品嚐美食。」同時持續運動、健康飲食生活，來維持結實好身材。

他多年來有重訓、運動等習慣，前陣子為了演唱會加強鍛鍊身材，每天早上做空腹有氧，喝熱美式咖啡，之後再做50分鐘有氧運動，日常多吃地瓜來補充身體所需蛋白質。

被問及吃地瓜後會擔心有「生理反應」排氣？他直率說，之前在舞蹈教室練舞，時常會想排氣，他馬上會跑往角落才排氣，不影響身旁的舞者們，更自虧，還曾在電梯、辦公室裡忍不住排氣，若有同事問是誰？他大方舉手承認：「是我，我吃地瓜。」

他過往身為彩妝師，對美妝、保養頗有研究，分享每天肌膚都要做好清潔，當皮膚乾淨清爽後，絕對會讓後續保養的成效翻倍；目前單身的他，透露以前不會幫前任保養，「因為我是混和肌，對方是乾肌」，甚至也不會想再主動送保養品給另一半，他吐槽說，這舉動是個地雷，因為曾有次送一組保養品給另一半，豈料讓對方無奈說：「你是覺得我皮膚不好，需要保養？」令他覺得原本的貼心被誤會，哭笑不得。