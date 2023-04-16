港星何家勁過往曾在電視劇《包青天》中飾演「展昭」一角，更因此獲封「最帥展昭」的美稱，近年來他淡出演藝圈專心經營副業，也時常在社群上更新生活大小事，近期他在微博上一連更新多則貼文，穿上警裝寫下：「說句真心話！」讓網友們看了相當震驚。

何家勁時常在微博上曬出生活點滴和網友們分享，然而，過往他曬出的博文大多為各式美食照，屢屢讓粉絲們看了直喊餓。豈料，近日他在微博上一連更新三則身穿警裝的模樣，並寫下：「說句真心話，能用自己剩下的一點能力轉化為正能量，必當盡力而為。」

何家勁身穿警服拍攝公益廣告。(圖／翻攝自何家勁kennyho微博)

原來，何家勁現身拍攝公益廣告，只見畫面中的他，身穿帥氣警服，與工作人員們細細討論劇本，並在鏡頭前做出加油手勢，除了展現出自身的敬業態度外，整個人的身姿體態也相當完美，讓人讚嘆他不愧為凍齡男神，從照片中絲毫不見老態。

何家勁臉上未顯老態。(圖／翻攝自何家勁kennyho微博)

事實上，何家勁此前在微博上表示「何伯正式進入壯年老人模式」，並曬出自己著樂悠咭（八達通卡）的照片，然而畫面中的他臉上未見太多皺紋，滿頭烏黑亮麗的頭髮，讓人一點要看不出來他已經63歲了，而網友們也紛紛驚呼：「怎麼看都正值壯年」、「年齡與外貌不符啊！」