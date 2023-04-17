無黨籍現任立委林昶佐日前宣布，將放棄挑戰2024中正、萬華區立委。上月傳出資深媒體人于美人有意加入民眾黨，角逐該選區立委席次。于美人16日出席活動時被問到相關問題，回應態度相當模糊，強調今天是在別人的場子，但「一定會滿足你要的問題。」

綜合媒體報導，于美人昨受媒體採訪時表示，現在回答參選立委的有關問題，恐會模糊活動焦點。但她也微笑回應，「一定會給大家時間聊這個，今天在人家的場子，不要轉移焦點」。她接著指出，此舉是行走江湖的做人處事要注意的，「一定會滿足你要的問題。」

不過于美人也對在場媒體解釋，有關從政一事，「會告訴你的，等到確定可以怎麼把這件事情說清楚，我會告訴你的」。據《Nownews》3月22日報導，當時于美人曾稱，參選並不是兒戲，這件事（選立委）其實是困難的，自己正在深深思考中，「不是沒有得出答案，而要檢視內心的答案是否純正。」

而台北市議員鍾小平日前也曾分析，林昶佐表態不挑戰連任後，民進黨未來一定會徵召台北市議員吳沛憶，為英系在萬華留下血脈，于美人參選中正、萬華，較大機率會用無黨籍的身分，但絕對不會用民眾黨。