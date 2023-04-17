副總統、民進黨主席賴清德已確定要挑戰2024總統大選，他15日在台南舉辦首場造勢，高喊中國應該要善待台灣，否則如何報答台商創造這麼多工作機會、如何回報台灣人民對中國的貢獻。對此，立委王鴻薇昨（16）日在節目《週末大爆卦》表示，真的滿噁心的，選舉時稱兄道弟；疫情時拒之門外。

王鴻薇認為，賴清德現在想方設法修正他的兩岸路線，但聽起來真的覺得滿噁心的。王強調，大家都知道台商在大陸開疆闢土事實上非常辛苦，結果賴清德現在說，「中國大陸不要忘記，台商有多少投資，台商帶來多少生意，怎麼可以來攻打台灣」。

在民進黨對台商態度方面，王鴻薇也質疑，真的有把台商放在眼裡嗎？還是台商只是工具人？選舉的時候，民進黨的政治人物上到總統候選人、下到選各級民意代表的候選人都跟台商稱兄道弟，「又要選票、又要鈔票」；然而過去疫情發生時，卻又把台商拒之門外。

王鴻薇怒問賴清德，當時陳時中指揮中心不讓小民回台灣的時候，「你有為台商說一句話嗎？我沒有聽到，你有為台商說一句話。」結果現在為了要假裝和平不要戰爭，又把台商拿出來當擋箭牌。王狠酸，若是按照賴清德的邏輯，中國大陸一年讓台灣賺一千億的貿易順差，那為什麼民進黨還要處處去戳、去罵呢？