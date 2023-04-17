為期2個多月的澎湖國際海上花火節即將在本周隆重揭幕，但您知道活動期間最大受害者是誰嗎？澎湖一名喜愛攝影的大學講師就在臉書表示，答案竟是「祂」－大慈大悲的觀世音菩薩，因主辦單位的大型看板遮蔽，神像將被強迫面壁3個月之久。

旅遊處長陳美齡說明，主辦單位事前有跟觀音亭主委會勘獲得同意施作，而且只做拱門外側，在內側還是可以看到觀世音菩薩的神像。（張茂雄攝）

澎水老師陳明宗將今昔照片作一比較，舊照片有一尊觀音菩薩的坐姿神像，法相莊嚴令人景仰，但主辦單位為凸顯2023花火節與迪士尼百年慶典的行銷專案，特地製作一大拱型木製宣傳看板，將觀音神像完全遮住，他說事關民間信仰的敬崇就不再是小事。

澎湖一名喜愛攝影的大學講師就在臉書表示，大慈大悲的觀世音菩薩神像，因澎湖花火節主辦單位的大型看板遮蔽，將被強迫面壁3個月之久。（翻攝自陳明宗臉書）

旅遊處長陳美齡說明，觀音亭拱門因應花火節活動期間的整體效果，的確有包裹拱門部分，但主辦單位事前有跟觀音亭主委會勘獲得同意施作，而且只做拱門外側，在內側還是可以看到觀世音菩薩的神像。

對此說法，陳明宗肯定澎湖縣政府旅遊處的用心，但他舉例說明，這件事若在伊斯蘭教國家，此魯莽不敬舉動對穆斯林來說，將是個天大的侮辱，難免造成爭端或暴動，若設計師要展現風格與趣味，應善用技巧把觀音菩薩的法相顯露出來，並與迪士尼的玩偶明星融成一片，以彰顯「眾生平等」的祥和氛圍。

澎湖因為海島廟宇眾多，廟會活動神明出巡要有「迴避」兩字，旨在謙卑與敬崇，何況「遮神」這個舉動在民俗是個大忌諱，但主政者的任何作為，一定要以「不擾民」為最高考量，希望此事可做為公部門決策時參考，要裝置上要多多尊重民間信仰的文化與藝術呈現。