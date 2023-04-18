新冠疫情肆虐3年終於趨緩，民眾紛紛衝出國玩，而搭飛機時有一些小撇步，能在長途飛行中過得舒服一些，包括先買些小零食在飛機上吃、不要喝汽水以免肚子痛、避免攝取大量糖分或酒精的食物或飲品導致脫水、隨時補充水分、保持口腔衛生。

●預先買好小零食

根據外媒《HERALD WEEKLY》報導，機場商店及機上的餐飲價格較高，如果不想花錢，可先在超市買些食物帶到機上吃，以小包裝為佳，比較不佔空間。

●遠離汽水

報導指出，長途航班最好避免喝汽水，因為喝碳酸飲料會吞下大量空氣，不利腸胃消化，且當飛機飛到不同高度時，體內氣體膨脹，可能導致肚子痛。

●避免攝取咖啡、酒精或大量糖分的食物或飲品

由於機艙內濕度小於20%，比沙漠還乾燥，而攝取咖啡、酒精和含有大量糖分的飲品或食物，比起空調更容易讓人脫水。建議在飛機上多補充水分，或是在機場通過安檢後，裝水帶上機喝，或向空服員索取水喝。

●自帶水杯

報導指出，搭飛機時建議民眾自己帶水壺或保溫杯，空服員會很樂意幫忙裝滿飲品，還能在搭機中喝到熱水。

●保持口腔衛生

在機上吃完餐後，食物可能卡在牙縫中，被其他乘客或機組人員看到會很尷尬，可以隨身攜帶牙線，或是飯後刷牙，且這招在平時也適用。