鋒面今天起接近台灣，天氣粉專「天氣風險」指出，比台灣面積還大的巨型對流胞正逐漸向東朝台灣來，今天到周五全台有雨，另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」更表示，周四是重頭戲，預測雨量紅到發紫，西半部可能雨勢過大而淹水，直言這樣的春雨強度算少見，目前看來跟梅雨鋒面過境的降雨有得拚。

最新歐洲模式今起至周五3天的降雨預測，周四雨最劇烈。（翻攝自觀氣象看天氣）

「天氣風險」在臉書PO出一張圖，表示「台灣大的對流胞有沒有看過？」目前正逐漸朝台灣逼近。「觀氣象看天氣」也在臉書指出，今天隨著西南風逐漸增強及鋒面接近，西半部就會開始出現間歇性的短暫陣雨。

「觀氣象看天氣」貼出最新歐洲模式今起至周五3天的降雨預測，指出強降雨的重頭戲在周四（20日），隨著鋒面壓境再配合通常在梅雨季、盛夏時才會出現強西南風，西半部由北到南都有機會出現較劇烈的雨勢。

「觀氣象看天氣」強調，要特別留意周四的降雨強度，西半部局部地區有可能因雨勢過大而積、淹水，也會損壞農作物，直呼這樣的春雨預測強度算是少見，目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拚，且周五（21日）鋒面餘威仍在，最缺水的南部水庫還會持續進補。