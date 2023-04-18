華人姓氏繁多，一名人妻近日透露，老公姓「操」，夫妻倆即將迎接新生兒，卻為了孩子取名操碎了心，非常煩惱，有網友搞笑說，可以取名叫「操場」、「操可愛」等，但其中有神人建議，可以取名叫操坤成、操天成，前者是有志竟成之意，後者是中國隋末操氏一族的英雄。

這名人妻近日在微博發文，老公姓「操」，姓氏有點尷尬，請大家幫忙想想未來寶寶的名字，夫妻倆為了幫孩子取名已經想到快崩潰，最後還附上身分證明文件，證明老公真的是姓「操」的漢族人，沒說謊。

文PO出後，不少網友搞笑留言，可以叫做「操曹」、「操場」、「操守」、「操行品德」、「操守正」，還有人說可以取名「操帥、操美」、「操有錢」。還有人建議孩子可以改從母姓，以免被同學取笑。

但其中有神人建議，孩子可以取名叫「操坤成」，寓意是坤厚載物，有志竟成，或是叫做「操天成」，「根據二十四史中的隋史記載，操天成又名操師乞，鄱陽郡人士，隋末，西元616年，揭竿起義，攻陷豫章郡，自號元興王，建元始興，他的名字已被收錄於《中國歷代帝王辭典》，彪炳青史，為操氏贏得永遠的榮譽」。