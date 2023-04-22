女星黃小柔與老公王睿結婚10年，育有2子1女，一家五口幸福生活令外界稱羨，不過老公3月底時心臟突然不適就醫，心跳更是一度只剩下51，好在就醫後沒有大礙。她日前再次發文，除了更新老公近況，也提醒所有人身體有不適就可能就是警訊，千萬不能夠忽視。

黃小柔表示老公先前心臟微恙，查覺到異狀後立刻就醫，經過一連串檢查後，醫生診斷出可能是心血管萎縮導致缺氧，因此緊急安排療程，讓她不免感嘆：「他也要進入支架人生」，但好在自己的機警，才將險釀成大禍的恐怖化解，她藉此提醒所有人若身體有些微不舒服，可能就是警訊，絕對不能夠輕忽，如今老公康復後，不僅控制飲食，還戒掉抽菸及熬夜的壞習慣，再加上規律性運動，整個人體態輕盈許多，接著不忘稱讚：「還是一樣帥跟壯啦」。

黃小柔透露屈中恆日前來家中聚會，一群人天南地北的聊著過去與未來，氣氛好不快樂，特別是看到孩子一天一天茁壯成長，更意識到唯一能做的就是要平安健康，才能陪伴彼此更遠更久，接著向老公感性告白：「我親愛的睿哥，謝謝你無私奉獻，希望你也要好好注意自己、愛自己，這樣我們才能去更多的地方吃喝玩樂」，接著還連講三次：「我愛你」，鶼鰈情深的模樣羨煞旁人。

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