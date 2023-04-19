據美國之音報導，美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會預計當地時間周三（4月19日）晚間7時，將對中國以武力統一台灣的可能情境進行桌上兵推會議，討論美國該如何做出回應。據美國政治新聞媒體Politico報導，華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）在該委員會的邀請下將主辦這場兵推活動。

這場預設中的台海衝突的時間點發生在2027年，中國對台灣發動入侵行動，兩黨議員將以白宮國安會顧問的角色，從華盛頓立場討論如何做出回應。新美國安全中心的兩位學者貝卡·瓦瑟爾（Becca Wesser）和安德魯·麥特里克（Andrew Metrick）將扮演北京政府。

眾議院美國與中共特設委員會主席、威斯康星州共和黨聯邦眾議員麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）周二在眾議院軍事委員會就美國在印太地區的軍事態勢所召開的聽證會上提到了這場閉門進行的兵推會議。

加拉格爾說：「2023財年的《國防授權法》指示國防部進行模擬戰爭演練，兵推演練，還有最重要的，與台灣武裝部隊進行作戰演練。我認為這是最不花錢的做法來建立足以威懾對手的作戰專業知識和創造性力量。」

在議員詢問下，出席作證的美國印太司令部司令約翰·阿奎利諾（John Aquilino）在聽證會上拒絕透露與台灣進行聯合作戰演練的計畫。

針對以台海衝突為情境的兵推討論，阿奎利諾將軍強調，進行兵推的主要目的學習和瞭解自身和對手的弱點和力量，並協助調整改進的方向。

這位海軍上將說：「你可以選擇時間點進行戰爭演練，如果是今天的話情況會是怎樣？兩年後、四年後的話又會是怎樣？我們看所有這些情況來確保我們有一個寬廣的視角，我們的認識和分析才不會有漏洞。」