新竹蛋白區竹東一間屋齡近30年的老華廈，在短短一年抬價113%售出，遭網友質疑透過此舉炒房獲利，背後屋主還疑似是房仲。對此，專家表示，房地合一稅上路後，雖然有讓閉鎖期拉長，但中古屋短線上還是有投資客存在。

該名網友在臉書社團發文提到，竹東一間華廈在110年以每坪8.4萬總價230萬賣出，沒想到111年再次以每坪18萬總價490萬賣出，短短一年轉手就賺了260萬，引起討論。

網友意見兩極，有人認為這就是投資客典型的手法，層出不窮且很難判斷屋主是否有裝潢、重拉管線等投資，才因此提高賣價，既然沒違法、雙方合意也無可奈何，也有網友呼籲，買家應該要多打聽附近房價的行情，才不會成為冤大頭。

對此，ETtoday報導，東森房屋竹北水瀧加盟店東傅國棟表示，前一手交易價格每坪是8.4萬，單價偏低，推測可能屋況不盡理想，敏銳的投資客買進後，巧妙控制裝修成本，再加價賣出，若有附帶不錯的裝潢，但賣價也不至於太離譜。