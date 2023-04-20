本季初次執掌國王兵符，就幫助國王拿下48勝34敗、西區第3，相隔16年闖進季後賽佳績的國王總教練麥克布朗，20日拿到全部100張第一名選票，成為史上首位全票當選年度最佳教練的教頭，也史上第11名多次拿下年度教練的教練，上次獲選在2009年執教騎士。
現年53歲的麥克布朗，執教生涯從1997年擔任巫師助理教練開始，隨後擔任過馬刺與溜馬助教，2005年生涯首次出任總教練，就在騎士帶領「小皇帝」詹姆斯，隨後當過1年湖人總教練，2016年轉任勇士擔任總教練科爾身邊的首席助教，直到本季才到國王重新當回總教練。
麥克布朗本季拿下全部100張第一名選票獲選年度最佳教練，順利擊敗入圍最佳教練名單的其他兩名教練，分別是拿下48張第二名選票與20張第三名選票的雷霆總教練戴格諾特，以及拿下18張第二名選票與23張第三名選票的塞爾提克總教練馬祖拉。
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