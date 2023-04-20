「2023苗栗桐花祭」，4月22日上午10時將在三義鄉雙湖村田頭伯公，以「伯公祈福祭儀」揭開序幕，在傳統客家八音伴奏下，循古禮三獻禮祭祀，感念天地福澤，表達對山林大地的感激。

當天上午11點，也將在三義木雕博物館館前辦理開幕儀式，宣告2023苗栗桐花祭開幕，現場活動除了在地小農市集，還邀請苗栗在地吉他手和知名的聯合民族管弦樂團以花樹下不插電音樂會的方式演出。

每年4至5月桐花盛開期間，環繞在苗栗山頭，點綴蓊鬱山林的油桐花，白色的花瓣翩翩如花雨般落下，猶如紛飛的白雪，靜悄悄的覆蓋上山間小路的美景，三義木雕博物館館前可遠眺遠處桐花染白的關刀山山頭，後方通往慈濟茶園的四月雪小徑，步道朵朵白雪飄飄撒落，山徑的高處一片綠油油的茶園，美不勝收。

苗栗縣政府文化觀光局林彥甫局長表示，三義鄉除了百年歷史「木雕文化」及雲火龍客庄獨特的「客庄文化」以外，還有台灣首創舊山線鐵道自行車及台鐵鐵路遺跡「龍騰斷橋」及「勝興車站」，因此逐漸發展出多元文化的觀光特色，歡迎全國各地的民眾，來苗栗桐遊之旅，深度體驗在地文化特色。