從《我愛黑澀會》出道的38歲女星大牙（周宜霈），近期接到來自網友的死亡威脅訊息，特地於18日發出不自殺聲明，而今(20日)她於社群上更新後續，稱自己收到很多荒唐私訊，讓她直言：「這社會是怎麼了」，並呼籲警方要有所作為。

女星大牙20日在臉書上曬出長文，透露收到死亡威脅的後續，坦言：「朋友們陸續來電關心，甚至連最不想讓消息傳到她耳裡的秀卿（大牙母親）都來問。」讓大牙為了不讓母親擔心，僅回覆：「如果真的發生意外，記得放棄急救，能捐的就捐出去給需要的人吧！然後我的保險記得去申請理賠！」

此外，大牙話鋒一轉，表示有網友傳給她荒唐私訊，指出過往如「花系列」等飾演壞人的女星也受到相似的對待，「然後，這些人依舊躲在家，用鍵盤在傷害人，沒有一個被揪出來！於是我受的威脅好像也還好，沒什麼大不了這樣！」讓她忍不住直言：「這社會是怎麼了！」

種種言論讓大牙不禁反問：「反霸凌只是一個口號嗎？」並認為這些現實中的壞人也須得到報應，更呼籲警方要有所作為，讓她能「外出的時候不用再提心吊膽、小心翼翼的檢視出現在身邊的每一個『陌生人』。」此外，大牙也在文末中強調：「很多人因訴訟耗時費神而不願意追究。就因如此，才讓某些人可以盡情的操弄鍵盤，將生活中的不愉快發洩在別人身上，而不在乎此舉對別人造成的影響！但這是對的嗎？我沒辦法控制別人，但我絕不養奸姑息，我拒絕網路霸凌！」

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