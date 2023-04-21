絕大多數媽媽都是小孩的主要照顧者，對於隊友帶小孩總是睜一隻眼閉一隻眼。一名女網友遇到老公顧娃的誇張事件，忍不住PO網要大家評評理，結果網友看了全笑翻。

女網友在臉書《爆怨公社》社團發文指出，曾在網路看到許多爸爸帶孩子的一些誇張行為，都是男人帶小孩「能活著就好」的概念，沒想到這種事也發生在自己身上。

原PO表示，最近家裡寶寶的副食品沒了，沒想到老公變出了一碗，她一看竟是家裡貓在吃的「肉泥條」，當場理智線斷、破口大罵；老公不以為然表示，看過上面成分「都很營養」，平常半夜肚子餓也會拿肉泥條來吃，當下還吃了一口給她看，原PO直接傻爆眼，「真的不知道該哭還是該笑了」。

女網友的老公表示，看過肉泥條的成分「很營養」。（翻攝爆怨公社）

網友都笑翻，「長知識了，我欠缺營養，今晚就決定把家裡的肉泥吃一吃」、「明天開始不用煮老公的3餐，吃貓糧」、「不止媽媽生氣，家裡的貓更生氣。」「有想過貓的感受嗎？」

有網友表示寵物吃的東西，人也可以吃，「其實寵物吃的比人還健康，成分也乾淨」、「雖然說寵物的東西，人也可以吃，但是第一次看到有人拿來餵嬰幼兒。」也有媽媽不能接受，「這太誇張了啦！」「我會瘋掉」、「無法接受，太扯了！」