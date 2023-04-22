彰化柏力力前次以3分之差敗給裕隆納智捷，22日回到主場再對決，布依德進攻受限，但猛抓籃板、助攻隊友，加上本土球員挺身而出，彰化子弟蔣浩偉三分外線5投中4，搭配朱恩麟切入、跳投，最後四分半鐘團隊反攻15比5，終場以73比71逆轉裕隆，主場周首勝開張。

昨日柏力力對上台灣銀行，在地球員蔣浩偉卻打得悶，三分球7投僅中1，兩分球更是4投盡墨。他說：「昨天回去有跟教練聊，作為以外線出手的球員，這樣的命中率會沒有信心，教練就鼓勵我繼續投，今天早上也有繼續練習抓感覺。」今天他捲土重來，從首節開始就在進攻端給予火力，全場得16分、7籃板、5助攻，一掃昨日陰霾。

「在家鄉贏球，滿開心的，但沒有『特別』興奮，因為賽季還沒有結束，挑戰賽資格也還沒確定，想比較遠，不要因為贏球就自滿。」蔣浩偉強調，今天有家人到場支持，但也不能因此太興奮去影響心情，而是打好球來回饋家人、回饋球迷，面對強勁對手最後拿下勝利，也讓大家知道「有較勁的本錢」。

相比蔣浩偉冷靜面對主場勝利，柏力力總教練吳俊雄則是相當感謝球迷支持，他說：「在得分或是分數追過去的時候，全場鄉親都歡呼，已經好久沒有聽到這種聲音，今天在彰化感受到了。」他更表示，會盡力搶進季後賽，要讓在地球迷看到更多屬於彰化柏力力的球賽。

柏力力今天本土球員以蔣浩偉表現為最亮眼，另外朱恩麟同樣攻下16分，陳奕綸也有9分、4助攻，洋將布依德則是17分、21籃板、7助攻、2抄截、2火鍋；裕隆夏普16分、11籃板，柯旻豪15分、6助攻，斑霸13分、9籃板。

台灣啤酒與台灣銀行在此役前交手8次，台啤取得3勝5敗，今天雙方打得激烈，下半場台銀張家禾、曹立中相繼犯滿，台啤射手王子綱也在末節5犯退場。但台啤靠著菲爾斯猛攻37分、13籃板，還有蓋比23分、12籃板、5抄截，扳回第三節遭反超的劣勢，終場以99比90贏下比賽，最後衝刺階段，四隊目前各取得1勝1敗。