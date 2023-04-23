創意蜘蛛網讓孩子運用編織材料，織出自己的蜘蛛網。（SOGO提供）

「火影忍者動畫20周年紀念快閃店」即日起至5月21日在新光三越台北南西店登場。（新光三越提供）

特別展示HEX Collectibles製作的公仔，依據角色特性搭配場景。（新光三越提供）

EVA STORE新世紀福音戰士日版馬克杯。（新光三越提供）

暑假還未到，台北百貨動漫相關、童書主題互動特展齊登場，包括新世紀福音戰士、火影忍者20周年紀念展，還有童書界大師－艾瑞卡爾海外授權巡迴互動展等，也有多款獨家限量商品讓粉絲珍藏。

看好動漫迷商機，首度移師來台展出的「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」即日起至6月13日，在新光三越台北信義新天地A11開展，會場除了先前釋出「第1章新世紀福音戰士的設定」的1：1綾波零等身大模型、「第3章原畫中的新世紀福音戰士」的手工繪製230幅新劇場版的複製原畫外，這次將揭露接下來的第4章、第5章兩展區獨有的驚喜亮點。

另日本動畫《火影忍者》邁入20周年，即日起至5月21日在新光三越台北南西店一館推出紀念快閃店，店內有全新繪製的20周年主視覺、鳴人vs佐助的名言牆面、互動式拍照主題區，及4米高九尾大汽球，並規劃公仔展示區，特別展示HEX Collectibles製作的1／8比例公仔，依據角色特性搭配專屬場景。

已逝的童書界大師Eric Carle艾瑞卡爾，其作品《好餓的毛毛蟲》、《好寂寞的螢火蟲》等都被譽為繪本聖經，「Very Eric Carle艾瑞卡爾好好五重奏」親子互動展，自2015年推出後，已在美國吸引超過140萬人體驗，首度授權海外就是台灣，先前歷經全台巡迴展出後，最終站再回到台北SOGO忠孝館。該展透過書中角色延伸，結合科技、美術和工藝，設計出不同感官交織探索的5大主題遊戲區、畫展和手作區，即日起至5月14日止登場。