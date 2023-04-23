南韓人氣啦啦隊女神李多慧日前來台在中職登場應援，吸引大量球迷爭相前往朝聖，而她近期返韓後，不僅在IG上曬出多張在台時的限時動態，今(23)日更在個人YT頻道上分享台灣行的Vlog，影片曝光後，短短時間內便吸引多達逾2萬名網友觀看。

李多慧今日在IG上分享自己「台灣初登場的Vlog」並附上YT頻道連結，只見影片中，李多慧下了飛機與接機人員會合後，先是與桃園機場的字樣拍照，並和巧遇她的粉絲合影，不過李多慧簽名後也忍不住對著鏡頭笑問：「他是怎麼知道我來的。」

此外，李多慧也抓住機會，大啖台灣的人氣飲品「珍珠奶茶」。對此，李多慧不僅大讚奶茶的香氣，品嘗一口後更忍不住用手摀住嘴巴，臉上露出相當震驚的表情，狂讚奶茶的美味。不過，事後竟發生尤為有趣的一幕，是李多慧或因車子行進中的震盪，不慎將奶茶灑落在白色衣服上，讓她只能無奈地輕笑一聲，並換上粉色衣服前往體育場。

享用完飲品後，李多慧也換上樂天啦啦隊的應援服，與其他樂天女孩們一同練舞，並附贈部分在場上熱舞的工作畫面，展現出她另一種魅力。在影片中的最後，李多慧除了和自己打氣，寫下：「上班第一天快樂」的字句外，更驚喜附上她在雨中前往知名景點九份老街品嘗可口芋圓的花絮片段。

該則影片PO出後，短短時間便吸引逾2萬名網友前來觀看，爭相留言寫下：「願李多慧永遠幸福只走花路」、「你終於來了！祝你能在台灣的啦啦隊中大放異彩」、「李多慧 Fighting！」