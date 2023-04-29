息影30年的一代巨星湯蘭花，久未在鏡頭前出現，近日被金鐘視后高慧君曝光近況，72歲仍保養得宜，令人驚豔，而高慧君也意外透露兩人之間的關係。

高慧君在社群平台發文，寫下「今天來教會聽表姑姑分享心路歷程。媽媽很少進教會，今天的氛圍充滿柔和的愛，我想媽媽也比較舒服」，她也笑稱跟真正的國際巨星一起拍照，「才知道自己的臉也太圓」。

只見她和湯蘭花還有媽媽合影，網友見到72歲的湯蘭花依舊氣質出眾、保養得宜，都忍不住讚嘆「一家都是美人胚子呀」、「湯蘭花姐姐依舊美麗如昔」、「蘭花表姑風韻猶存，我媽看得都羨慕呢」、「湯蘭花還是這麽漂亮」。

有網友好奇「好久沒有看到湯蘭花了~這是親姑姑嗎？」高慧君則回應「我的表姑姑，爸爸的表妹。」網友也恍然大悟「難怪妳們都有一雙美麗會說話的大眼睛。」

湯蘭花是70、80年代當紅女歌手、演員，以電影《負心的人》打響名號，不僅主演還演唱同名主題曲，讓她紅遍全亞洲，之後片約不斷，但她在25歲、事業巔峰之際退出影壇，和應家東結婚，並育有1子。

湯蘭花是70、80年代當紅女歌手、演員。（圖／本報系資料照）

不過應家東做生意失敗欠下債務，就拋妻棄子離開，湯蘭花後來復出螢光幕前，回歸後演出的電視劇《一代佳人》，創下口碑和收視佳績，還一度紅到東南亞，讓她擁有「一代佳人」的稱號，之後演出的《藍與黑》、《楊貴妃傳奇》等作品，都叫好叫座，但在90年代後，她逐漸息影從商，