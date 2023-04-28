南韓啦啦隊女神李多慧在宣布加入中職啦啦隊「樂天女孩」後，就引發熱烈討論，尤其許多網友都在敲碗讓她與林襄同台，但月初登場時因對方有其他工作，導致「后不見后」的情況引發外界揣測。而兩人近一次的班表也已排定，並在5月6、7日首次合體，到時候是否會造成球迷轟動，值得期待。

樂天女孩官方社群日前公布李多慧將於5月1日再度來台，並將登場日訂在5月3、4、6、7日，消息一出，有粉絲留言希望能拉長她獨秀的時間，但啦啦隊官方小編回應：「個人秀時間是職棒的局間規定秒數」，表示無法隨意更動，只能請粉絲好好把握機會。

而比起其他職棒啦啦隊，樂天女孩遲遲未完整公布各成員的5月班表，不僅讓粉絲難以決定買票的日期，也令外界猜想，官方是否在為安排李多慧、林襄同台而傷透腦筋。

據《自由時報》，樂天女孩經紀人表示，林襄近一次的登場日會落在5月6、7日，不僅連續兩天碰上李多慧，也是兩人首次合體，預計會在現場引發激烈的人氣比拚，有望成為球場上最香的場面。