胃部等消化性潰瘍是常見疾病，一般人多認為胃發炎、潰瘍是壓力或胃酸過多所致，但醫師表示，胃潰瘍最常見的原因是感染幽門桿菌，感染此菌者罹患胃癌的機率暴增15倍，建議民眾可檢測有無感染此菌，若發現感染就應立刻治療。

胃癌是國人十大癌症死因的第8名，根據衛福部資訊，幽門螺旋桿菌感染是重要危險因子，研究發現胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌。

林口長庚醫院肝膽胃腸科醫師陳聰興曾表示，台灣健康人口中，感染胃幽門桿菌人口高達1千多萬人。家醫科醫師李思賢在其臉書表示，幽門桿菌對人體的傷害就是導致胃潰瘍，胃潰瘍常不是因為壓力或胃酸過多，而是幽門桿菌刺激胃分泌過多的胃酸，所以胃酸過多是個結果，並非原因。

李思賢說明，幽門桿菌的致癌機轉可能是讓胃壁長期處於慢性感染、導致慢性發炎，久了讓細胞產生癌變。有幽門桿菌的人罹患胃癌的機率是一般人的16倍，所以一旦發現有幽門桿菌，就應立即治療。

他並表示，幽門桿菌是可根治的，一般人透過服藥在幾周內即有不錯的療效。民眾若不確定有無感染幽門桿菌，可在照胃鏡時取樣培養，另可透過驗血、呼氣、糞便檢驗，「即使胃部無不適也建議檢驗，畢竟很多感染此菌的人都無症狀。」