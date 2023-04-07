女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療後，癌細胞竟轉移至4期，只能切掉子宮、卵巢和胃保命，未料出現後遺症，甚至提早進入更年期；稍早，她在臉書發布一則短片，透露肚子上有顆黑痣逐漸腫大，免不了擔憂癌細胞轉移到皮膚，便找醫師安排切除手術。

唐玲在臉書曬出一則影片，透露發現肚子上的黑痣腫了起來，由於擔憂罹患皮膚癌，搞得自己變得神經兮兮，為了早點確認病情，便決定到醫院動手術，但礙於愛漂亮的性格，決定找整型外科醫師動手術，她坦言當下心情相當緊張，因為不知道結果如何，目前切除手術已經完成，正在等待化驗報告出爐。

唐玲動完切除手術，正在等待化驗報告出爐。(圖／唐玲Linh Linh 臉書)

唐玲日前拍影片分享抗癌過程，透露罹癌將胃切除2/3，導致吃進去的東西太快進入小腸，便罹患「胃傾倒症候群」，只要吃飽就會覺得頭暈、沒力氣，還伴隨著疲倦感；此外，還有皮膚乾燥，出現皺紋和斑點等更年期的症狀，讓向來愛漂亮的她覺得魅力不如從前。

唐玲先前透露罹癌原因，不外乎與三餐沒有規律吃、常吃垃圾食品及長期熬夜缺乏睡眠品質，因此揹負許多無形壓力有關，因此忍不住自責「沒有真正好好愛過自己」，不過樂觀抗癌的她，在今年生日時曬出比基尼辣照，除了吐露抗癌心情，更感性表示：「得了癌症，讓我有機會重生，但願未來的日子裡能夠真正認識彼此」。