南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進2017年起在twitch開直播，天使臉孔跟幽默風趣的談吐吸收不少粉絲，即使後來轉戰歐美地區居住發展，仍話題不斷，23日她在IG宣布從宜蘭徒步環島到墾丁，沒想到才第三天，竟遇到蒙面黑衣男子尾隨，怕得開直播求救，最後經警方到場協助，才脫離險境。

企鵝妹今(25)日發文透露截至目前走了53公里，雖然辛苦卻很過癮，並曬出在幾米公園的拍照打卡照，未料中午在直播中表示被一名男子跟蹤4小時多：「我停下來他就跟著停，我繼續走他就走，這讓我很不舒服，你能幫忙叫他別再跟了嗎？」

聽聞此事，有網友協助報警，過了不久，警方上前要求黑衣男脫下面照，並質問跟蹤目的，男子則硬拗是「防曬加隨便走走」，見此，企鵝妹則站在一旁，很困惑是否該留下，過了一會才決定離開，好在這不影響她的心情，之後透過鏡頭分享沿途美景，也到海產店點了一隻要價1600元的大龍蝦，吃得相當開心。

這起跟蹤事件傳到PTT後，鄉民紛紛熱議：「這適用跟騷了，又不是見面會」、「警察看起來也不夠警覺，要是對方掏槍出來怎麼辦」、「台灣最美的風景是黑衣男，揚名國際」、「我是覺得大方打招呼還比較好，這樣真的很恐怖」、「包成這樣真的很令人害怕」、「他膽敢再出現騎士團護駕啦！」