韓國正妹實況主企鵝妹Jinny以清純形象與可愛的直播風格，連台灣都有許多粉絲，近日她更來台灣展開「環台之旅」，途中一邊開直播互動，過程中不時有人瘋狂抖內她；有網友好奇企鵝妹這樣直播能賺多少錢，有內行人粗估她光靠抖內年收破千萬，這次走一圈收益應該就能直接在台灣買房。

企鵝妹宣布徒步環台之旅後，話題不斷，甚至還出現遭陌生男子尾隨，也讓粉絲相當擔心她的安危；不過，企鵝妹28日在IG分享在九份打卡的美照，興奮地說，「還有550公里要走」，感覺不出來她有受到其他外力影響，還是很期待完成這項企劃。

有網友在《批踢踢實業坊》發文好奇企鵝妹收到的抖內金額，他發現企鵝妹直播期間不時有人抖內，還一直跳出300之類的數字，讓他感覺直播走路滿賺的，自嘲「像我去走一整天可能沒人要斗（抖內）吧呵呵？這樣一天可以賺多少呀？」

文章底下立刻引起熱烈討論，「剛有人抖內3000美金」、「她這趟下來，應該幾百萬沒問題吧」、「企鵝早就是千萬富翁了，還肯苦行給你看」、「看人抖內滿療癒的」；還有不少內行網友跳出來分析，「粗估日收上百萬」、「走完可以訂一間三芝套房含車位」、「企鵝妹年收肯定超過一千萬」、「之前看過外流資料，企鵝妹光抖內一天大概15萬美金收入」。