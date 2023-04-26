蔡政府希望強化維護國家關鍵基礎設施的，研擬擴編警政署保二總隊成4000人，並實施軍事操練，讓外界有警察軍隊化、「第二陸軍」的疑慮。對此，行政院副院長鄭文燦26日強調，軍警間還是有一些界線，而這類型的特種警察，應該給予更好的權利和保障，當前大家擔心的問題，都會在內政部討論階段充分處理。

鄭文燦上午出席「Secutech 2023第二十四屆台北國際安全科技應用博覽會開幕典禮」前表示，警察不會變成軍人，軍警間還是有一些界線，目前全世界各國都有特種警察，台灣的保安警察有維安特勤隊，刑事警察局也有除暴特勤隊，須視任務給予不同訓練。

鄭文燦指出，目前關鍵基礎設施除了提高水電通信備援之外，在防護力提升上，確實有必要加強人員訓練，提升反迫害的訓練工作，而這類型的特種警察，應該給予更好的權利和保障。

他強調，這是因應國家韌性提高所做的調整，內政部警政署會非常謹慎地保護關鍵基礎設施。而大家擔心的問題，都會在內政部討論階段充分處理，大家不用擔心