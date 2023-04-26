女星林采緹因外型美豔、身材火辣，被封「真人版蛇姬」，3年前和胡睿兒離婚後，桃花朵朵開，最近被周刊拍到和東山鴨頭的老闆晨泓軍互動親密，兩人也在IG悄悄放閃；對此，林采緹經紀人回應：「男生就是之前一直提到在觀察的對象，希望大家給予祝福，並保留空間一點點空間給他們。」許多人好奇林采緹是否會再婚，經紀人則稱目前不會。

林采緹和胡睿兒育有1子，男方因夜店撿屍性侵一案入獄，兩人的感情逐漸變淡，走向離婚一途。恢復單身的林采緹，3月出席活動時，稱身旁一直有人追求，但以前比較戀愛腦，另一半不管做什麼事都能原諒，現在則調整底線，認為男友一定要懂得尊重自己，「我希望相處是自在而不是委屈。」至於擇偶條件，林采緹以前無法接受姐弟戀，現在覺得年紀小5歲或大她7歲的範圍均可。

林采緹最近被《時報周刊》直擊，與東山鴨頭的老闆晨泓軍深夜共處一室，兩人還一起飛到澳門度假；從2021年10月開始，IG更有放閃的貼文，像是林采緹發出的全裸泡湯照，晨泓軍也在相近的時間點PO相同背景的照片，令人產生無限的遐想。隨著感情日益穩定，晨泓軍不藏了，去年8月PO與林采緹到泰國普吉島的照片，還在貼文中寫下：「Happy Valentine‘s Day情人節快樂」，被許多好友狂讚：「309分的幸福」、「好配喔」、「同框了」。

據悉，182公分的晨泓軍曾在超模大賽榮獲亞軍，一腳踏入模特兒領域，後來他轉戰商場，2020年與朋友在師大商圈開店，還投資東山鴨頭、海南雞飯等副業；比對林采緹4月受訪時，提及砸20萬投資東山鴨頭，看來是跟晨泓軍一起拚事業。