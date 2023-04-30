消基會表示，28日食藥署發布會同高雄市政府衛生局抽樣驗出A型肝炎病毒的科克蘭綜合莓已下架銷毀，但擔心售出的恐已吃下肚，並發現還有電商平台在販售，呼籲應全面回收下架。

衛福部食藥署28日公布，好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，已售出約1.7萬公斤，並呼籲民眾自我監測60天，有發燒、黃疸等症狀應儘速就醫。

消費者文教基金會發布新聞指出，這一起綜合莓果含有A型肝炎病毒一事，倘若好市多仍未依法審慎處置，維護消費者合理權益，消基會不排除為已購買9427包商品的消費者打團體訴訟爭取權益。

消基會並說，莓果含有A型肝炎病毒一事在3月已由美國發出通報，食藥署未依食品安全衛生管理法和消費者保護法相關法條依法發出消費警訊，也未對企業進行行政查核或封存，以致延誤了近一個月，讓消費者吃進有風險的食品，實在值得檢討。

消基會呼籲，在來源為墨西哥下加州（Baja California）的美國莓果有安全疑慮未除之前，應針對有疑慮的莓果依法行政，禁止輸入、販售，才是積極保護消費者健康的作為。

消基會同時揭露，發現「露天拍賣」和「雅虎（YAHOO）拍賣」仍在販售「科克蘭綜合莓」，主張應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品。（編輯：施施）1120430