台北市強恕高中各班級推派校園國際丹寧日形象代言人舉辦走秀活動。（強恕高中提供）

每年4月最後一個周三是「國際丹寧日」，台北市強恕高中發起全校師生一起穿著丹寧服飾，以行動支持「穿丹寧反性侵」，各班級則推派校園國際丹寧日形象代言人舉辦走秀活動，視障學生也參加走秀，希望大眾面對弱勢族群時能更有同理心。

強恕高中為國際丹寧日倡議宣導已邁入第3年，當天全校教職員一起穿上牛仔褲高呼口號合照倡議，也與台北市西區少年服務中心合作安排性剝削教育宣導講座，同時舉辦校園國際丹寧日形象代言人選拔活動，欲以行動表達性暴力零容忍，打破性侵及性暴力起因是被害人不當穿著的迷思。

輔導室主任蔡怡萱表示，今年班級丹寧日形象代言人更具特色且溫馨，有幾位代言人是特教學生，他們努力克服自身的困難參加此次走秀選拔活動，像是就讀美容科進修部2年級李同學是腦瘤損傷的視障學生，藉由參加丹寧走秀活動，鼓勵性侵害被害人鼓起勇氣相信自己，勇敢衝破人生重重關卡，也盼大眾對被害者或弱勢群體更有同理心。

強恕高中校長黃益峰指出，透過校園國際丹寧日倡議活動，能促進學生認知性別平等教育相關的課程與教學機會，營造無偏見、歧視的性別友善教育校園，也讓學生瞭解、尊重不同性別特質、性別認同與性傾向。

黃益峰表示，期盼全校師生落實「更多認識、不再歧視」的性別平等教育目標，共同致力提昇校園性別平等意識，營造友善校園環境。