每年4月最後一個周三是「國際丹寧日」，台北市強恕高中發起全校師生一起穿著丹寧服飾，以行動支持「穿丹寧反性侵」，各班級則推派校園國際丹寧日形象代言人舉辦走秀活動，視障學生也參加走秀，希望大眾面對弱勢族群時能更有同理心。
強恕高中為國際丹寧日倡議宣導已邁入第3年，當天全校教職員一起穿上牛仔褲高呼口號合照倡議，也與台北市西區少年服務中心合作安排性剝削教育宣導講座，同時舉辦校園國際丹寧日形象代言人選拔活動，欲以行動表達性暴力零容忍，打破性侵及性暴力起因是被害人不當穿著的迷思。
輔導室主任蔡怡萱表示，今年班級丹寧日形象代言人更具特色且溫馨，有幾位代言人是特教學生，他們努力克服自身的困難參加此次走秀選拔活動，像是就讀美容科進修部2年級李同學是腦瘤損傷的視障學生，藉由參加丹寧走秀活動，鼓勵性侵害被害人鼓起勇氣相信自己，勇敢衝破人生重重關卡，也盼大眾對被害者或弱勢群體更有同理心。
強恕高中校長黃益峰指出，透過校園國際丹寧日倡議活動，能促進學生認知性別平等教育相關的課程與教學機會，營造無偏見、歧視的性別友善教育校園，也讓學生瞭解、尊重不同性別特質、性別認同與性傾向。
黃益峰表示，期盼全校師生落實「更多認識、不再歧視」的性別平等教育目標，共同致力提昇校園性別平等意識，營造友善校園環境。
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