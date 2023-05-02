112全大運柔道賽場上，德明科大許王淑卉在公開女生組第6級（70.1至78公斤）冠軍戰，於倒數階段靠著對手的3次指導取得一勝，順利收下個人在全大運的第4金，接下來期待能在世大運、亞運兩場國際大賽雙雙封后。

受到哥哥影響，許王淑卉國小三年級開始跟著學習柔道，先前就讀北市大學時，就在全大運囊括3金1銀，原本沒有計劃繼續攻讀研究所，最後因緣際會在介紹下來到德明科大。

去年因學籍暫別全大運舞台，目前碩一的許王淑卉給自己的回歸賽場的主旨是好好享受比賽，本屆全大賽冠軍戰她遭遇好久不見的對手、文化大學曾芷柔，一開始還以半勝落後，比賽倒數1分41秒時，搶攻之際讓對方倒地吞下第3次指導，瞬間以一勝逆轉贏得比賽，惜敗的曾芷柔當場「銀」恨落下眼淚，台灣大學葉璥慧和大仁科大陳沛綾則並列銅牌。

許王淑卉賽後檢討，因為對手曾芷柔還去日本留學一年，算是很久沒對到，場上想太多也摔得比較保守，才會讓這一勝如此驚險，「我那時候沒想到，是老師幫我爭取重新看影片才有這判決，可能她沒有動作，故意躺地板上，裁判認為在拖時間。」

今年戰無不勝的許王淑卉，先前已橫掃世大運選拔賽、亞運選拔賽和全國原住民運動會，比完全大運2天後還要飛往卡達準備參加世錦賽，希望藉此增加和外國對手的對戰經驗，為下半年2場大賽成都世大運和杭州亞運暖身，目標期望都拿到金牌。